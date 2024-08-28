Боец ММА Ильяс Якубов*, арестованный за оправдание терроризма, внесен в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга пишет РИА Новости Спорт.

По данным издания, имя Якубова* Ильяса Аресовича, 14.12.1991 года рождения, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики, указано в разделе списка «физические лица».

Якубов в последний раз выходил на бой в феврале 2022 года, победив тогда Романа Карасева. В октябре 2023 года стало известно о его задержании. По версии следствия, спортсмен «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности» и разместил ее на своей странице в запрещенной в России социальной сети.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов