Скончался популярный рестлер 90-х Сид Вишес

После продолжительной борьбы с раком в возрасте 63 лет 26 августа скончался популярный рестлер 90-х Сидни Рэймонд Ю́ди, известный своими выступлениями под именами Сид Вишес, Сид Джастис, Сайко Сид и Сид в федерациях World Wrestling Federation (WWF — ныне WWE) и World Сhampionship Wrestling (WCW). О смерти Сида сообщил его сын Гуннар Юди.

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«В память о моём отце Сиде Юди. Дорогие друзья и семья, я глубоко опечален, сообщая, что мой отец Сид Юди скончался после многолетней борьбы с раком. Он был человеком силы, доброты и любви, и его присутствия будет очень не хватать. Мы ценим ваши мысли и молитвы, когда мы скорбим об этой утрате», — написал Гуннар в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сидни Юди дебютировал в реслинге в 1987 году. Через два года он перешёл в WCW, взяв псевдоним Сид Вишес. Присоединился к группировке «Четыре всадника», в которую входили такие легенды реслинга, как Рик Флэр, Арн Андерсон и Барри Уиндхэм.

В главном поединке WestleMania VIII встречался с Халком Хоганом. За свою карьеру завоевал два чемпионства в тяжёлом весе WCW, становился двукратным чемпионов WWF.

Карьера Сида завершилась в 2001 году, когда он сломал ногу во время матча со Скоттом Штайнером, хотя позже он вернулся на ринг для нескольких матчей в 2004 и 2012 году. Его последний поединок состоялся в августе 2017 года на независимом шоу в Канаде.