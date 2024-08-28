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«Он не помнил, что произошло». Никсик — о подозрениях в симуляции Стерлинга в бою с Яном

Известный тренер Эрик Никсик, находившийся в углу представителя легчайшей весовой категории Алджамейна Стерлинга в поединке против российского бойца Петра Яна, отрицает, что американец симулировал боль от удара коленом со стороны Яна, после которого Пётр проиграл по дисквалификации свой титул.

«Он не помнил, что произошло». Никсик — о подозрениях в симуляции Стерлинга в бою с Яном
© Чемпионат.com

«Я поехал с Алджамейном в больницу, и мне пришлось сидеть на грёбаной парковке. В зале ожидания сидеть нельзя, тогда была эпоха COVID-19, поэтому я сидел и ждал. Потом получил сообщение от него или от одной из медсестёр или персонала UFC: «Эй, он готов, можешь зайти сзади и забрать его». Мы сели в машину и у нас была 30-минутная поездка домой, и вот почему я знаю, на личном уровне, что этот чувак не притворялся. 30 минут он спрашивал у меня о событиях боя раунд за раундом, раунд за раундом. Я говорю это, потому что парни, которых я знаю, и которые были нокаутированы или получили черепно-мозговую травму, задавали те же вопросы. «Что случилось в первом раунде? Что случилось во втором раунде?» Они прокручивают всё в голове, пытаясь что-то вспомнить», — приводит слова Никсика издание MMA News.

На турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США) Пётр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещённого удара коленом (в это время Алджамейн стоял на одном колене). Бой был остановлен в четвёртом раунде.

Бокс/MMA
Петр Ян