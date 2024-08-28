«Он не помнил, что произошло». Никсик — о подозрениях в симуляции Стерлинга в бою с Яном

Известный тренер Эрик Никсик, находившийся в углу представителя легчайшей весовой категории Алджамейна Стерлинга в поединке против российского бойца Петра Яна, отрицает, что американец симулировал боль от удара коленом со стороны Яна, после которого Пётр проиграл по дисквалификации свой титул.

© Чемпионат.com

«Я поехал с Алджамейном в больницу, и мне пришлось сидеть на грёбаной парковке. В зале ожидания сидеть нельзя, тогда была эпоха COVID-19, поэтому я сидел и ждал. Потом получил сообщение от него или от одной из медсестёр или персонала UFC: «Эй, он готов, можешь зайти сзади и забрать его». Мы сели в машину и у нас была 30-минутная поездка домой, и вот почему я знаю, на личном уровне, что этот чувак не притворялся. 30 минут он спрашивал у меня о событиях боя раунд за раундом, раунд за раундом. Я говорю это, потому что парни, которых я знаю, и которые были нокаутированы или получили черепно-мозговую травму, задавали те же вопросы. «Что случилось в первом раунде? Что случилось во втором раунде?» Они прокручивают всё в голове, пытаясь что-то вспомнить», — приводит слова Никсика издание MMA News.

На турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США) Пётр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещённого удара коленом (в это время Алджамейн стоял на одном колене). Бой был остановлен в четвёртом раунде.