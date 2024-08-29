Насим Хамед объяснил, почему Фьюри может победить Усика в реванше

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Насим Хамед высказал мнение, что британский боксёр Тайсон Фьюри может победить украинца Александра Усика в реванше. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою сильнее был Усик.

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