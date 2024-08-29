«Талибан»* запретил ММА

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Правящая в Афганистане группировка «Талибан» запретила в стране смешанные боевые искусства, поскольку они «противоречат исламу». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на французское СМИ.

Отмечается, что соответствующее решение приняла полиция нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока по итогам расследования на соответствие ММА исламским законам и шариату.

«Было установлено, что этот вид спорта является проблемным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама. Именно поэтому было принято решение запретить смешанные боевые искусства в Афганистане», — говорится в заявлении ведомства.

По мнению главы Департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васика, ММА являются слишком жестокими и создают риск получения травм и смерти.

Напомним, что федерация смешанных боевых искусств появилась в Афганистане в 2008 году. На сегодняшней день ММА в стране занимается около 1500 человек. Кроме того два уроженца Афганистана — братья Джавид и Фарид Башарат выступают в промоушене UFC. До прихода к власти талибов в стране также действовали два профессиональных промоушена — Afghanistan Fighting Championship и Truly Grand Fighting Championship.

*запрещенная в России террористическая организация