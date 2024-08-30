Дрозд заявил, что Никита Цзю «сыроват»

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил успех Никиты Цзю над австралийцем Коэном Мазульде.

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«В целом понятно, что это боксёр с крепким характером, правильным воспитанием и хорошей школой. На мой взгляд, он сыроват ещё для того, чтобы замахиваться на серьёзных ребят», — цитирует Григория Дрозда портал Vprognoze.ru.

Противостояние Никиты Цзю и Коэна Мазульде прошло 28 августа. Их бой завершился победой Никиты в девятом раунде. После успешного поединка Никите бросил вызов Майкл Зерафа, но боксёр заявил, что его это не беспокоит. 26-летний Никита Цзю в профессиональном боксе провёл 10 боёв и во всех сумел добиться успеха. Восемь побед он одержал нокаутами.