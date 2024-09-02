Волкановски назвал свой следующий шаг в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил, что намерен дождаться результата титульного поединка между грузином Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэем, чтобы сразиться с победителем.

© Чемпионат.com

«Я могу подождать, а если я этого не хочу, то могу сделать что-то ещё. Могу просто подождать, UFC чётко дал это понять. Вероятно, я так и поступлю», — приводит слова Волкановски Sky Sports New Zeeland.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на номерном турнире UFC 298 в феврале, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде Илии Топурии, лишившись чемпионского титула. Австралиец является одним из самых успешных бойцов в истории дивизиона, на его счету пять защит.