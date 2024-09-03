Японский боксер Иноуэ во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Токио, он выиграл у ирландца Ти Джея Дохени техническим нокаутом в седьмом раунде.

Иноуэ в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации и во второй раз - пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации.

Японец в позапрошлом поединке, выигранном у филиппинца Марлона Тапалеса, стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории, ранее он объединил все четыре пояса по престижным версиям в весе до 53,52 кг. Иноуэ стал вторым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех. Первым этого достижения добился американец Теренс Кроуфорд - в весовых категориях до 63,5 кг и до 66,68 кг. По три пояса чемпиона мира по престижным версиям завоевывал американец Эвандер Холифилд в весовой категории до 90,71 кг и в супертяжелом весе.

Всего Иноуэ становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 48,99 кг, до 52,16 кг, до 53,52 и до 55,22 кг. В послужном списке 31-летнего японца теперь 28 побед (25 нокаутом), ни одного поражения. В 2019 году Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

В активе 37-летнего Дохени 26 побед (20 нокаутом), 5 поражений. В 2018-2019 годах он владел титулом чемпиона мира IBF, один раз его защитив.