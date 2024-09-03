Экс‑чемпионка UFC обвинила бывшего тренера и менеджера в краже $2 млн

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде подала иск в суд США против бывшего тренера и менеджера Джиллиарда Параны, сообщает MMA Fighting.

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Спортсменка начала работать с Параной в возрасте 21 года, сотрудничество продолжались с 2012 по 2024 год. Она обвиняет его в краже в общей сложности 2 миллионов долларов.

Парана вернулся в Бразилию вскоре после того, как Андраде объявила о разрыве трудовых отношений. С тех пор он объявил о своем уходе с поста тренера и менеджера ММА.

— Это произошло, когда он заботился о моих финансах, и у меня не было доступа ни к чему. В какой‑то момент он сказал: «Джессика, послушай, позволь мне заняться этим за тебя, тебе не нужно ни о чем беспокоиться». И, как всегда, я доверилась ему. Он лишил меня доступа к счету. Он сказал: «Тебе не нужно смотреть на свои счета, у тебя будет ежемесячная зарплата». Вначале я неплохо зарабатывала, но в конце я не знаю, как эти деньги закончились.

Он сказал, что я слишком много покупала на Amazon, но после расследования и всего этого [мы увидели, что] я заработала 2 миллиона долларов и потратила 10 тысяч на Amazon. Куда ушли остальные деньги? — приводит слова Андраде MMA Fighting.

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