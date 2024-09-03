Аргентинский боец не смог вылететь в Россию на бой

Поединок главного карда турнира RCC Boxing Promotions в Челябинске между Зауром Абдуллаевым и Хуаном Хавьером Карраско перенесен, сообщает пресс‑служба промоушена.

© Соцсети

Бой за вторую строчку мирового рейтинга IBF в легком весе между Абдуллаевым (19–1, 11 KOs) и Карраско (20–1, 12 KOs) должен был состояться 6 сентября в Челябинске.

— Поединок перенесен по причине того, что Карраско не смог покинуть Аргентину, чтобы принять участие в бою. Бой сохранен, но состоится 19 октября в Аргентине, — говорится в сообщении.

Трансляции боксерских турниров смотрите на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.