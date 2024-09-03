В команде Федора Емельяненко опровергли информацию о новом поединке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не планирует проводить бой против белоруса Андрея Орловского. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Переговоров по данному бою не было. Все, что публикуется, является неправдой. Это ложь", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появились материалы, анонсирующие бой Емельяненко - Орловский по правилам бокса.

Емельяненко нокаутировал Орловского в 2009 году на турнире организации Affliction.

Емельяненко 47 лет, на его счету 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 45-летнего Орловского 34 победы и 24 поражения в ММА. Два боя были признаны несостоявшимися.