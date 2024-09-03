Перейра снова заявил о желании сразиться с дю Плесси

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра в очередной раз заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

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«Я сосредоточен на следующем бое и буду готов, но никогда не знаешь, что может произойти. Поэтому, независимо от результата, я хочу снова спуститься в средний вес и сразиться за пояс. Эй, Дрикус, собери волю в кулак и сразись со мной. Так ты докажешь, что лучше меня. Сделай публичное заявление, всё станет проще», — написал Перейра в социальных сетях.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году и в январе сразился за чемпионский титул, на UFC 298 одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. В августе на UFC 305 дю Плесси досрочно остановил в четвёртом раунде новозеландца Исраэля Адесанью.