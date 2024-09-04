Как попасть в UFC? Наш новичок — обо всех деталях лучшей лиги мира

Андрей Пуляев выбил контракт у Даны Уайта.

На прошлой неделе ростер UFC пополнился ещё одним российским бойцом. Подопечный Александра Шлеменко Андрей Пуляев всего два года назад выступал на шоу молодых бойцов-проспектов в Екатеринбурге, а теперь ему раздаёт комплименты Дана Уайт. В интервью «Чемпионату» Андрей рассказал, как оказался в Претендентской серии Даны Уайта, назвал подробности контракта с лучшей лигой мира и выбрал идеальных соперников.

— Андрей, поздравляем с победой и контрактом c UFC. Улеглись уже эмоции или ещё нет?

— Если честно, в голове небольшой туман. Сразу же после боя мы улетели, многочасовые перелёты, пересадки, толком не спишь, не ешь. Ребята в аэропорту встретили, «Северная трибуна» была. Начинает приходить потихоньку осознание, что что-то намечается в моей жизни. Приятные ощущения.

— Насколько сами остались довольны своим выступлением против Лиама Андерсона?

— В целом бой победный, он понравился Дане Уайту, который предложил мне контракт. То есть я на 100% выполнил стоявшую передо мной задачу. Это было главной целью. Ошибки, конечно, были, ну а куда без них? Будем работать дальше, учиться, исправлять их. В этом и есть плюсы от самого процесса – когда работаешь над собой, улучшаешь навыки, растёшь как спортсмен.

— Не давила ли ответственность, что до UFC оставался один шаг? Или, наоборот, это мотивировало?

— Врать не буду, конечно, ощущалось волнение, дополнительная какая-то ответственность. Но это было, наверное, и дополнительной мотивацией. Первый боец в UFC из школы «Шторм» — то, что я могу попасть в лучшую лигу мира, заставляло понервничать, но и придавало сил.

— Вы уже упомянули, что Дана Уайт лестно о вас отозвался. Удивила такая его реакция?

— На самом деле, вообще никаких ожиданий не было. Я только провёл бой, не знал даже, насколько был хорош в этом поединке. Конечно, я понимал, что и нокдауны стоячие были, и я в целом неплохо попадал, и переводы совершал, да и соперник был неплох. Уже после того, как пересмотрел бой, понял, что хороший поединок получился. Конечно, приятно, что Дана Уайт так обо мне отозвался. Но это целиком и полностью не только моя заслуга. Столько людей помогали мне – Александр Шлеменко, Андрей Корешков во время боя подсказывал, наши ребята из новосибирского филиала «Шторма» помогали в подготовке – к этой победе причастно очень много людей, и всем я благодарен. И, конечно, приятно, что и их не подвёл, и не подвёл себя в первую очередь.

— Удалось пообщаться с Даной Уайтом за кулисами?

— Думаю, что всё общение ещё впереди. Не секрет, что он очень занятой человек. Парой слов перекинулись, сфотографировались. Но, думаю, самые интересные диалоги в будущем.

— Кстати, по поводу общения. Как у вас обстоят дела с английским языком?

— С английским, конечно же, не очень дела обстоят. Но я уже начал изучать этот вопрос, стал подучивать язык. Простые предложения на слух неплохо воспринимаю, понимаю, о чём говорят, могу ответить. Например, в интервью после боя многое понял из сказанного мне, но, к сожалению, ответить было сложно. Поэтому спасибо менеджеру, который в совершенстве владеет языком и помог в этой ситуации с переводом.

— Интересна сама история, как вообще попадают в Претендентскую серию. Можете рассказать поподробнее?

— На 100% я не знаю, если честно. Знаю, что это было с толчка Александра Шлеменко. Он направил меня на менеджера Алексея Жернакова, который со своими американскими партнёрами стал уже мне помогать. Но всё началось с подачи Александра, рад, что выбор пал на меня, рад, что меня подписали на эту Претендентскую серию и что сумел оправдать доверие.

— Что с контрактом с UFC? Он уже подписан?

— Да, контракт уже заключили, довольно быстро всё прошло, поставил свою подпись. Теперь у меня есть четыре поединка, чтобы показать, на что я способен.

— Когда ожидать ваш дебют? Были ли про это разговоры?

— Да, у меня сразу же спросили, когда буду готов выступить. Я сказал, что декабрь был бы идеальным вариантом для дебюта, так что если всё пойдёт по плану, то в конце этого года смогу подраться в UFC. Про соперников, конечно, ещё рано говорить, сейчас американские менеджеры и Алексей Жернаков будут разговаривать, вести переговоры. Думаю, процесс предстоит долгий в этом плане.

— Ещё пара вопросов про Претендентскую серию. Платят ли в контендерской серии гонорары? Если да – то насколько они большие в сравнении, допустим, с обычным боем в российском промоушене?

— Хвастаться, что я какой-то супероплачиваемый боец в России был, не буду, но скажу, что в Претендентской серии заплатили больше. Однако, опять же, в Америке и налоги значительно выше, чем у нас.

— Сама атмосфера Претендентской серии вас впечатлила?

— Ну да, впечатлила, но я выступал в России в Shlemenko FC и RCC, могу с уверенностью сказать, что ничем эти промоушены не уступают в организации турниров. Да, есть определённые нюансы, например, связанные с антидопинговой службой, у нас такого нет. Однако в плане организации, в плане каких-то мелочей наши промоушены наступают на пятки UFC. Есть чему поучиться, но в целом у нас всё неплохо.

— Что по поводу вашего выступления сказал Александр Шлеменко?

— Конечно, он очень рад. Кто-то может сказать, что Александр не самый эмоциональный человек, но в этот раз эмоций было много. Я счастлив, что не подвёл его, что смог пробудить в нём положительные эмоции.

— Что-то изменится в вашей подготовке в связи с подписанием контракта с UFC? Не собираетесь перебираться в Штаты или проводить там лагерь?

— На самом деле, ещё не обсуждали этот вопрос с командой, только недавно провёл бой. Единственное, что точно поменяется – это то, что я должен буду сдавать антидопинговые тесты. Придётся изучать этот вопрос, какие препараты и лекарства разрешены, какие запрещены. Надо проверить всё тщательно.

— Перед Претендентской серией вы эти тесты не сдавали?

— Нет, нас не проверяли. Зато мы прошли тест на наркотики. А допинг-тесты ещё только предстоят.

— Летом 2022 года вы выступали в RCC Fight Show. Получается, за два года прошли путь от турнира начинающих бойцов в Екатеринбурге до UFC. Сейчас, оглядываясь назад, могли тогда предположить, что через два года Дана Уайт будет раздавать вам комплименты?

— Тут не нужно лукавить – конечно, я не рассчитывал, что так будет. Да и не было вообще мыслей про UFC, пока Александр Шлеменко мне не позвонил в девять утра и не сказал, что ведётся подписание меня в Претендентскую серию. Как холодной водой облил. Но нужно сказать, что то, что делают RCC, Shlemenko FC для молодых и начинающих спортсменов – это достойно уважения. Я, можно сказать, живой пример того, что всё возможно. У меня были взлёты и падения, однако главное – верить в себя и не сдаваться. Возможно, мой пример кому-то поможет. Всё реально.

— В конце 2022-го – начале 2023-го у вас был сложный период: три боя и всего одна победа. Насколько непросто было справиться с этим психологически?

— Конечно, было тяжеловато. Но это спорт. Как сказал Фёдор Емельяненко: «Кто не падает, тот не поднимается». Всегда есть победитель и проигравший. Хочется всегда побеждать, но поражения – это проверка спортсмена, шанс показать свой стержень, показать, из чего ты сделан. Как показало время, я со всем справился.

— Вы сказали, что хотите подраться с Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом. Почему именно с ними?

— Я все турниры UFC смотрю, всех бойцов знаю, вижу их поединки с точки зрения болельщика. А сейчас у меня есть невероятная возможность помериться с ними силами, разделить клетку. Конечно, хочется драться с топовыми бойцами – с Адесаньей, дю Плесси, Стриклендом. Хочется проверить, чья школа ММА сильнее.

— Бои с соотечественниками могут стать проблемой?

— Думаю, нет. В России я же дерусь с соотечественниками, в любителях и в профессионалах. Кого дадут – с тем и буду драться, это спорт, у всех одна цель. Конечно, не хотелось бы в заграничной организации драться с земляками, но если выхода не будет – куда деваться? Тут нет не скажешь. «Есть, сэр. Да, босс». И всё.

— Кого из россиян в UFC можете выделить? Не только в среднем весе.

— Мне нравится, как выступает Шара Буллет – часто, ярко. Классный спортсмен, лично его видел в Екатеринбурге на RCC Fight Show. Пётр Ян классно дерётся, мощные бои показывает. Хочется, чтобы у него карьера снова пошла в гору, чтобы он снова начал побеждать и вернул пояс.

— Какие сейчас планы? Отдых?

— Да, хочется немного отдохнуть. Всё равно есть какие-то небольшие микротравмы, повреждения, нужно восстановиться. Ну а затем снова на тренировки, в зал. Уровень соперников вырастет, надо готовиться.

— Как вообще предпочитаете проводить время между боями?

— Я бы не сказал, что у меня есть какие-то хобби. Моя жизнь состоит из тренировок. Сейчас есть время уделить внимание друзьям из Новосибирска, с которыми не виделся два месяца, погулять, пообщаться. Опять же, покушать что-нибудь вредное – два месяца на диете просидел всё-таки. В кино сходить, в компьютерные игры поиграть.

— Когда планируете вернуться к полноценным тренировкам?

— Думаю, через неделю уже точно в зале появлюсь, побегать-попрыгать, растрястись. Но раньше не хочу – каждый день в зале, нужно немного отдохнуть, чтобы не перегореть.