Объявлена дата титульного боя Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев (22-0, 16 КО) проведёт защиту титула в поединке с обязательным претендентом — бывшим обладателем чемпионского пояса WBO Тимофеем Цзю (24-1, 17 КО), представляющим Австралию.

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Бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 19 октября в Орландо (США, штат Флорида) на арене Caribe Royale Resort. Этот поединок пройдёт в рамках шоу от Premier Boxing Champions на стриминге Amazon Prime Video.