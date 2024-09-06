Тим Цзю высказался о советской школе бокса и предстоящем бое

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

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«Определённо, это хорошая история. Возвращаться всегда приятнее, так что я нахожусь в другом настроении, и это захватывающе. Советская школа одна из лучших в мире. Я сам из такой среды. Вырос в русской семье. Так что я знаю, что от него ожидать. Я понимаю, какой у него стиль. Будет сложно, но меня это не беспокоит. Я здесь, чтобы вернуть свой трон», — сказал Цзю на канале mainevent в YouTube.

Бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 19 октября в Орландо (США, штат Флорида) на арене Caribe Royale Resort.