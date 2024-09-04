Дана Уайт заявил о желании внедрить ИИ в составление рейтингов UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт не исключил, что в будущем рейтинги организации будут составляться искусственным интеллектом.

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«Знаете, что замечательно в чёртовых технологиях? Наступит момент, когда рейтинг будет составлять искусственный интеллект. И это будет великолепный день, чёрт возьми. Будет круто, когда появится ИИ. Не могу дождаться», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, ранее Уайт раскритиковал рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, поскольку его не возглавляет чемпион организации в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс, проведший одно выступление за четыре с половиной года.