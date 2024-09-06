Джо Роган оценил боксерский потенциал Джейка Пола

Знаменитый комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о видеоблогере Джейке Поле, который занимается боксом.

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«Он обладает большим боксёрским талантом. Ему всего 27 лет, и он демонстрирует серьёзные успехи. Он усердно работает и умеет бить», — приводит слова Рогана MMA Uncensored.

В настоящий момент Джейку 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В активе Пола 11 боёв по правилам бокса, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке Джейк досрочно остановил в шестом раунде экс-бойца UFC Майка Перри.

Ранее Пол поделился мыслями о длительном простое бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.