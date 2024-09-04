Штырков – о UFC: сводя россиян, они одного отодвигают от титульной гонки

Российский боец RCC Иван Штырков рассказал о своем отношении к тому, что UFC сводит в поединках двух представителей России.

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«UFC невыгодно сводить с нашими ребятами новичков или не топовых бойцов. Топовых еще невыгоднее. А конкуренция огромная. Сводя россиян, они одного отодвигают от титульной гонки и высоких мест. Понимаю, зачем. Это уже речь не о спорте. Или давайте так: UFC признает, что только российские спортсмены закатывают шоу. И для крутых поединков надо сводить только российских бойцов», – приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Он считает, что поединки двух россиян допустимы, если они оба попали в топ-10 своей весовой категории. В качестве пример он привел бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Также предстоят поединки Шарабутдина Магомедова и Армена Петросяна (средний вес) и Никиты Крылова с Азаматом Мурзакановы (полутяжелый вес). Бой Ислама Махачева и Армана Царукяна (лёгкий вес) пока не подтвержден. Предполагается, что он состоится до конца года.