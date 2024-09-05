Боец ММА Благой Иванов принял 22‑месячную дисквалификацию

Антидопинговое агентство США (USADA) сообщило, что болгарский боец смешанных единоборств (ММА) Благой Иванов принял 22‑месячную санкцию за нарушение антидопинговой политики Лиги профессиональных бойцов (PFL).

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— Иванов получил сокращение стандартного срока дисквалификации за свое полное и всестороннее сотрудничество. 22‑месячный срок дисквалификации Иванова начался 28 марта 2024 года, в день, когда была взята его положительная проба, — говорится в сообщении пресс‑службы USADA.

Отмечается, что у 37‑летнего Иванова был обнаружен анаболический агент в пробе, взятой во внесоревновательный период. Образец мочи спортсмена был проанализирован с помощью специализированного теста, который различает анаболические андрогенные стероиды, естественным образом вырабатываемые организмом, и запрещенные анаболические агенты внешнего происхождения.

Использование анаболических агентов, включая тестостерон, запрещено в любое время в соответствии с антидопинговой политикой PFL и запрещенным списком PFL.

Иванов является чемпионом мира и Европы по боевому самбо. В ММА на его счету 19 побед, 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний на сегодняшний день бой Иванов провел 4 апреля 2024 года. Тогда он решением судей уступил россиянину Сергею Билостеннному на групповой стадии Гран‑при PFL.