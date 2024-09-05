Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев резко высказался о боксере, мэре Киева Виталии Кличко, передает Telegram-канал Shot.

Заявление Кремлев сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Журналисты поинтересовались у него, будет ли «боксерская семья» помогать мэру, если тот попросит.

«Он на голову больной просто. Ему отбили [голову]», — заявил Кремлев.

Спортивная карьера Кличко завершилась в 2017 году. Тогда же он записал видеообращение к своим болельщикам, разместив его в Twitter (теперь называется X). Кличко отметил, что пришла его очередь уйти из спорта.

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Также он заявил о готовности проходить новые испытания. Кличко выразил надежду на то, что его политическая карьера «станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая». Теперь он занимает пост мэра Киева.