$89.70+0.7899.19+1.12
Войти в почту

Российский боксер Имам Хатаев техническим нокаутом победил аргентинца Мадерну в Канаде

Бронзовый призер Олимпийских игр‑2020 и чемпионата мира‑2023, трехкратный чемпион России боксер Имам Хатаев одержал победу над аргентинцем Эзекиэлем Мадерной и защитил свой пояс NABF в полутяжелом весе.

Российский боксер Хатаев техническим нокаутом победил аргентинца
© Матч ТВ

Рейтинговый бой прошел в Монреале (Канада) и завершился досрочной победой Хатаева техническим нокаутом — в седьмом раунде рефери остановил бой и зафиксировал победу россиянина.

Теперь в активе Хатаева восемь досрочных побед на профессиональном ринге в восьми поединках.

Бокс/MMA