Российский боксер Хатаев техническим нокаутом победил аргентинца

Бронзовый призер Олимпийских игр‑2020 и чемпионата мира‑2023, трехкратный чемпион России боксер Имам Хатаев одержал победу над аргентинцем Эзекиэлем Мадерной и защитил свой пояс NABF в полутяжелом весе.

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Рейтинговый бой прошел в Монреале (Канада) и завершился досрочной победой Хатаева техническим нокаутом — в седьмом раунде рефери остановил бой и зафиксировал победу россиянина.

Теперь в активе Хатаева восемь досрочных побед на профессиональном ринге в восьми поединках.