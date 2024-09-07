Экс‑чемпион UFC в наилегчайшем весе Джонсон завершил карьеру в ММА

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон во время турнира ONE FC в Денвере (США) сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Всего на счету американского бойца 25 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. Джонсон защитил чемпионский пояс UFC 11 раз.

— Я завершил карьеру в смешанных единоборствах. Хотел бы поблагодарить всех за ту поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении многих лет, — приводит слова 38‑летнего Джонсона пресс‑служба организации.

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