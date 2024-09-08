Боец ММА до полусмерти избил мужчину в Москве

Чемпион по панкратиону и тренер ММА из Таджикистана Эраджа Мискиншоев до полусмерти избил земляка в Москве. Мискиншоев был арестован до 3 ноября, сообщило издание MASH.

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Эраджа вместе со своим знакомым прогуливался по Рязанскому проспекту. В ходе прогулки у них завязался конфликт с гражданином Таджикистана, после чего Мискиншоев и его друг набросились на прохожего, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, гематомы и переломы костей, говорится в сообщении источника.