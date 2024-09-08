Макгрегор рассказал о последствиях травмы и о возвращении в октагон

36-летний звёздный ирландский боец смешанных боевых искусств из UFC, выступавший также в профессиональном боксе, Конор Макгрегор рассказал, что носит обувь на размер больше и находится всё ближе к возвращению в октагон.

© Чемпионат.com

«Я в порядке, чувствую себя хорошо. Сейчас ношу обувь на размер-полтора больше. Наконец-то снова могу бегать, прыгать, боксировать. Раньше был сильный дискомфорт при надевании обуви, так что взять на размер больше — идеальное решение. Хорошо чувствую себя при езде на велосипеде. [О решении выступить на UFC 310] Для меня это звучит великолепно, брат», — приводит слова Макгрегора издание The Sun.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Ранее Макгрегор заявил о том, что хочет избраться президентом своей страны — Ирландии.