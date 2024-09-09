Мераб Двалишвили ушел с интервью после вопроса об Умаре Нурмагомедове

Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили ушёл с интервью, которое у него брали в августе, после вопроса о непобеждённом российском бойце UFC Умаре Нурмагомедове.

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— Как ты думаешь Умар Нурмаомедов заслуживает драться за титул прямо сейчас?

— Кто, чёрт возьми, такой Умар Нурмагомедов?!

В настоящий момент Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок под эгидой промоушена UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил бывшего претендента на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.