Уиттакер поделился впечатлениями о спарринге Джеем Опетайей

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился впечатлениями от совместных тренировок с действующим чемпионом мира по боксу в в первом тяжёлом весе по версии IBF и The Ring соотечественником Джеем Опетайей.

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