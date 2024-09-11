Тим Цзю сравнил себя с Флойдом Мейвезером

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о видении своей профессиональной карьеры.

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«Является ли звание двукратного чемпиона мотивацией? Нет-нет… Дело не в этом, дело в желании проводить большие бои и выстраивать наследие. Хочется поставить галочку напротив всех имён.

Люди попадают в зону комфорта, когда побеждают. Они побеждают, а затем шесть-восемь месяцев отдыхают. Что же касается меня, то я не довольствуюсь этим. Я просто хочу большего. Тот же менталитет, что и у Флойда Мейвезера. Он до сих пор дерётся. Да, за деньги, но огонь по-прежнему горит, то же касается и меня», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.