Умар Нурмагомедов является официальным претендентом на титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов проведет бой с победителем поединка между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Об этом ТАСС рассказал представитель Нурмагомедова.

"Умар является официальным претендентом. Его бой за титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории может состояться уже в начале 2025 года. Он будет находиться на арене во время боя О'Мэлли - Двалишвили. Умар провел встречи в офисе UFC, где его заверили в том, что он проведет следующий бой за титул", - сказал собеседник агентства.

Бой О'Мэлли - Двалишвили пройдет 14 сентября в Лас-Вегасе.