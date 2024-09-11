Брайан Ортега намерен перейти в легкий вес UFC

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега заявил, что намерен перейти в следующий дивизион.

«Я общался с людьми из UFC, и мне сказали, что в полулёгком весе для меня нет соперников. Я ответил, что в топ-10 есть парни, которые сейчас отдыхают. Мне же сказали, что хотят для меня большего. Мне предложили подождать, но я ответил, что не хочу простаивать. Я уже не так молод, и мне хочется оставаться активным», — сказал Брайан Ортега в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, Ортега должен был провести поединок с соотечественником Диего Лопесом на турнире UFC 303 в июне, однако вынужден был сняться из-за тяжёлой весогонки. Бой был перенесён на UFC 306.