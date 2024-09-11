Умар Саламов вошёл в рейтинг IBF в первом тяжёлом весе

Российский боксёр Умар Саламов (28-2, 20 KO), выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), вошёл в топ-15 обновлённого рейтинга Международной боксёрской федерации (IBF).

В обновлённом рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Саламов располагается на восьмой строчке.

Умару Саламову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и большую часть карьеры провёл в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг). В декабре 2021 года Саламов сразился за титул WBA с соотечественником Дмитрием Биволом и проиграл единогласным судейским решением.

Сегодня, 11 сентября, Саламов выступит в Москве и сразится с узбекистанцем Сервером Емурлаевым (24-3, 8 KO).

Ранее Саламов высказался о потенциальном реванше с Биволом.