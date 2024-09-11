Дмитрий Бивол: бой с Бетербиевым не носит личный характер

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в очередной раз высказался по поводу предстоящего поединка против своего соотечественника, обладателя титулов WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева, отметив, что в их поединке нет ничего личного.

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«Он отличный боец, великолепный панчер. Кроме того, у него хорошая техника. Я смотрю его бои, конечно во время подготовки. Не так уж много на самом деле, но я смотрел его последние бои например. У него было хорошее выступление против Смита. Он показал, что у него все еще есть сила, давление и уверенность. Это был хороший бой. Посмотрим как все будет в ринге у нас с ним. Но я отмечу, что ничего личного у нас между собой нет. У него есть то, что я хочу и что мне нужно. Могу только сказать, что я верю в свои навыки и сделаю все, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, и я способен это сделать», — передаёт слова Бивола BoxingScene.

Напомним, что бой между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии.