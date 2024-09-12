Первый в мире. Турнир UFC 306 пройдёт в уникальной «Сфере» в Лас-Вегасе

На строительство уникальной арены ушло $ 2,3 млрд, а её светодиодные экраны являются самыми крупными в истории.

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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный турнир UFC 306. Он будет посвящён предстоящему Дню независимости Мексики, а в двух главных боях вечера зрители увидят титульные поединки: Шон О’Мэлли будет защищать чемпионский пояс в легчайшем весе против Мераба Двалишвили, а Алекса Грассо и Валентина Шевченко проведут третий очный поединок. Особенностью турнира станет место его проведения – поединки состоятся на необычной арене «Сфера».

Президент UFC Дана Уайт возлагает на турнир большие надежды. Он рассчитывал, что главным турниром организации в этом году станет UFC 300, однако юбилейный ивент прошёл без ожидаемого блеска, и теперь босс лучшей лиги мира сконцентрировался на турнире в «Сфере», в который он вложил множество сил и средств.

«Я уже вложил в этот турнир порядка $ 17 млн, хотя сентябрь будет не так скоро. Не устану повторять, что это будет уникальным и самым крутым шоу, которое когда-либо проводилось в спорте», — говорил Дана Уайт ещё в июле.

«Сфера» — уникальная развлекательная арена в Парадайсе. Об идее создания впервые сказали в феврале 2018 года: тогда старт строительства анонсировали на конец года, а построить её должны были за два года. Основателями выступили Madison Square Garden Company и Las Vegas Sands. Позже компания Apollo Global Management приобрела Венецианский Лас-Вегас и стала партнёром MSG в проекте «Сферы».

Всё началось с простого наброска Джеймса Долана – исполнительного председателя арены MSG. Именно ему впервые пришла в голову идея создать сферическое сооружение, дальнейшей разработкой проекта занималась компания Populous. Изначально его стоимость варьировалась от $ 1,2 до 1,7 млрд, однако сроки строительства значительно затянулись из-за пандемии коронавируса, и, как это часто бывает, стоимость проекта сильно возросла. Окончательная его стоимость составила $ 2,3 млрд – «Сфера» стала самым дорогим развлекательным заведением в истории Лас-Вегаса.

Объект был торжественно открыт в конце сентября 2023 года. «Сфера», как уже понятно из названия, отличается своей шарообразной формой и является самым большим сферическим объектом в мире. Размеры — 112 м в высоту и 157 м в ширину, а общая площадь составляет 81 300 м². Вместимость объекта – 18 600 зрительских мест, но за счёт стоячих мест, например, на музыкальных концертах, общее количество зрителей может быть увеличено до 23 тысяч.

«Сфера» является уникальной площадкой, так как имеет светодиодный экран размером 15 000 м², который огибает интерьер и имеет самое высокое разрешение в мире среди светодиодных экранов – 16 000 на 16 000. Ну а внешний светодиодный экран, площадь которого составляет 54 000 м², просто ошеломляет своим масштабом – он окутывает «Сферу» по всей поверхности и позволяет устраивать мультимедийные шоу на внешней поверхности здания. Все дисплеи «Сферы» работают на базе мощнейших процессоров и позволяют достигать феноменального качества изображения.

Собственно, то же самое можно сказать и про звуковую систему объекта, которая также уникальна и обладает возможностями пространственного звука. В общей сложности она состоит из 167 тысяч динамиков, усилителей и каналов обработки – только вдумайтесь в эти цифры. Ну, а дополнением являются 4D-функции, включая запах, ветер и тактильные технологии – исполнители проекта постарались сделать «Сферу» самым необычным объектом мира.

Первой, кому удалось выступить на площадке, стала американская рок-группа U2, которая в период с сентября 2023 года по март 2024 года провела на арене 40 концертов. Кажется, и зрители, и сами музыканты остались в полном восторге как от мультимедийной составляющей «Сферы», так и от её функционала.

«Сфера» – это больше, чем просто место проведения концерта, это галерея, где музыка U2 будет звучать на всей её поверхности», — отметил гитарист группы Эдж.

Практически на каждый концерт коллектива были распроданы все билеты – зрители хотели насладиться не только музыкой, но и тем шоу, которое было устроено на арене. Помимо U2, свои концерты в «Сфере» провели группы Phish, Dead & Company, Eagles, Anyma.

Помимо всего прочего, «Сфера» используется как кинотеатр. На огромном экране арены был показан фильм «Открытка с Земли», а в сентябре запланирован прокат документального фильма, посвящённого концертам группы U2 в «Сфере».

Дана Уайт уже по мере строительства арены мечтал зайти в «Сферу» со своим масштабным ивентом. И турнир UFC 306 станет первым спортивным событием, которое примет сооружение – Уайт и здесь сумел обскакать всех своих конкурентов. Да, в июне 2024 года «Сфера» приняла драфт НХЛ — 2024, но всё же считать это полноценным спортивным событием нельзя. Как нельзя, например, сказать, что «Сфера» приняла дебютный этап Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Да, организаторы арендовали здание, использовали его как способ рекламы своих партнёров, но турнир UFC 306 станет первым спортивным мероприятием, которое примет «Сфера».

Подробности Дана Уайт и его команда хранят в секрете, однако нет сомнений, что получится нечто грандиозное – по-другому в «Сфере» быть не может.