IBA оплатит расходы боксеров на проживание для участия в юношеском чемпионате мира

Руководство Международной боксерской ассоциации (IBA) оплатит все необходимые расходы для проживания спортсменам, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира среди юношей и девушек. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также IBA возьмет на себя расходы для тренеров, которые приедут на турнир вместе со спортсменами.

"Жест IBA направлен на поддержку национальных федераций и активное поощрение этих команд отправлять своих сильнейших спортсменов для борьбы за престижные юношеские титулы. После успеха предыдущих чемпионатов мира среди юношей и девушек организация рада поддержать усилия национальных федераций по развитию бокса в этой возрастной категории", - говорится в сообщении.

В июне 2023 года сессия Международного олимпийского комитета (МОК) большинством голосов исключила IBA, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Добиться признания МОК намерена организация World Boxing, ее создали вышедшие из состава IBA национальные федерации.

Чемпионат мира среди юношей и девушек пройдет в Будве (Черногория) с 22 октября по 3 ноября. На данный момент для участия в турнире зарегистрировались более 360 боксеров из 52 стран.