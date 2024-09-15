Валентина Шевченко вернула титул UFC

Киргизская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко вернула себе титул промоушена в наилегчайшем весе, победив мексиканку Алексу Грассо на турнире UFC 306.

© Газета.Ru

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Эта встреча стала третьей для спортсменок.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. 17 сентября 2023 года Шевченко провела второй поединок против Грассо. Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.

До этого поединка 35-летняя Шевченко в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) одержала 23 победы при четырех поражениях. Ей принадлежит рекорд по количеству защит титула UFC женщиной — семь раз она сохраняла чемпионский пояс за собой. 29-летняя представительница Мексики одержала 16 побед и потерпела три поражения.