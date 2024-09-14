Эдди Хирн отрицает расторжение контракта с Джарон Эннисом

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил о том, что информация о расторжении контракта с действующим чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом недостоверная, и в ближайшее время будет объявлено официально о следующем поединке Энниса.

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