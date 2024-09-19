Константин Цзю рассказал о своей форме в 55 лет

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в своем возрасте наносит на тренировках 600 ударов в минуту. Об этом он рассказал ТАСС.

19 сентября Цзю исполнилось 55 лет.

"Каждый отец хочет видеть сына сильным и уверенным в себе, - сказал Цзю. - В бокс меня привел папа. Я был шустрый, быстрый и маленький. Уже в 12-13 лет я сделал выбор в своей жизни, решил, что бокс для меня - это по-настоящему важно".

"То, чего я добился, стало возможным только благодаря работе, благодаря тому, что я умею пахать. Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд - 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить", - добавил Цзю.

Цзю является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, бывшим абсолютным чемпионом мира среди профессионалов и победителем Игр доброй воли.