Шевченко возглавила женский рейтинг UFC вне весовых категорий

Представительница Киргизии Валентина Шевченко возглавила обновленный женский рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщает пресс‑служба организации.

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В воскресенье Шевченко вернула чемпионский пояс UFC в легчайшем весе в третьем поединке против Алексы Грассо. Ранее 36‑летняя Шевченко уступила сопернице проиграла удушающим приемом, а реванш девушек закончился ничьей. До поединка с Грассо Шевченко провела семь успешных защит чемпионского титула UFC. Мексиканка Грассо опустилась на третье место в рейтинге P4P.

Также Шевченко возглавила рейтинг UFC в наилегчайшем весе.