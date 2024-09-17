Шевченко возглавила женский рейтинг UFC вне весовых категорий

Шевченко возглавила женский рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий
Представительница Киргизии Валентина Шевченко возглавила обновленный женский рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщает пресс‑служба организации.
В воскресенье Шевченко вернула чемпионский пояс UFC в легчайшем весе в третьем поединке против Алексы Грассо. Ранее 36‑летняя Шевченко уступила сопернице проиграла удушающим приемом, а реванш девушек закончился ничьей. До поединка с Грассо Шевченко провела семь успешных защит чемпионского титула UFC. Мексиканка Грассо опустилась на третье место в рейтинге P4P.
Также Шевченко возглавила рейтинг UFC в наилегчайшем весе.