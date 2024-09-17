Двалишвили вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили вошёл в обновлённый рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

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Возглавляет список по-прежнему обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев.

Рейтинг Pound-For-Pound от UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев, Россия;

2. Алекс Перейра, Бразилия;

3. Джон Джонс, США;

4. Илия Топурия, Грузия;

5. Белал Мухаммад, США;

6. Дрикус дю Плесси, Южная Африка;

7. Мераб Двалишвили, Грузия;

8. Том Аспиналл, Великобритания;

9. Леон Эдвардс, Великобритания;

10. Александр Волкановски, Австралия.

Ранее Дана Уайт резко отреагировал на неспортивные выходки Двалишвили в поединке с О'Мэлли.