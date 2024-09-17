Двалишвили вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

Двалишвили вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC
Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили вошёл в обновлённый рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Возглавляет список по-прежнему обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев.
Рейтинг Pound-For-Pound от UFC (топ-10):
1. Ислам Махачев, Россия;
2. Алекс Перейра, Бразилия;
3. Джон Джонс, США;
4. Илия Топурия, Грузия;
5. Белал Мухаммад, США;
6. Дрикус дю Плесси, Южная Африка;
7. Мераб Двалишвили, Грузия;
8. Том Аспиналл, Великобритания;
9. Леон Эдвардс, Великобритания;
10. Александр Волкановски, Австралия.
Ранее Дана Уайт резко отреагировал на неспортивные выходки Двалишвили в поединке с О'Мэлли.