Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик сообщил в соцсети, что его отпустили после задержания в аэропорту Кракова (Польша), назвав инцидент недоразумением.

В среду олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк в Telegram‑канале опубликовал видео, на котором сотрудники в форме ведут Усика в наручниках к лифту. Борец сообщил, что Усика задержали в аэропорту Кракова, не раскрыв других подробностей.

По данным СМИ, Усик приехал на машине из Киева в Краков и оттуда хотел полететь в Испанию на сборы. Однако сотрудники службы безопасности аэропорта не захотели пускать на борт товарища боксера по непонятным для его лагеря причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания друга. В результате оба были задержаны. По другим данным, причиной задержания боксера послужило серьезное превышение скорости.

— Все хорошо, друзья, я на свободе. Произошло недоразумение, которое быстро прояснилось. Спасибо всем, кто был обеспокоен. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. Респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии, — написал Усик, — написал Усик.

Усику 37 лет, на профессиональном ринге он одержал 22 победы в 22 боях.