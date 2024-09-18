ESPN назвал причину задержания Усика в Польше

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик не смог вылететь в Валенсию (Испания) из Кракова (Польша) из-за решения сотрудника авиакомпании, сообщает издание ESPN.

© Чемпионат.com

По информации ресурса, сотрудник не допустил Усика и его тренера Сергея Лапина на борт, поскольку решил, что они не в состоянии лететь. Конкретная причина не называется.

Сам же боксёр заявил, что он и его спутники устали после 14-часового пути из Киева. Также причиной недопонимания стал языковой барьер.

Напомним, 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Усик проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Александр Усик задержан в аэропорту Кракова