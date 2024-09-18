Чемпион UFC Махачев вернется в октагон предстоящей зимой

Чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев вернется в октагон предстоящей зимой. Об этом рассказал Али Абдель-Азиз.

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«В конце этого или начале следующего года мы увидим в деле настоящего короля pound for pound. Ислам будет драться с любым, кого ему дадут UFC», – приводит слова Али Абдель-Азиза ESPN.

32-летний Ислам Махачев в профессиональном MMA провел 27 боев, в которых добился 26 побед и потерпел одно поражение. 17 побед Махачев одержал досрочно.

В этом году на турнире UFC 302 россиянин сумел одержать досрочную победу над Дастином Порье.

Предстоящий турнир UFC пройдет в Париже 28 сентября. В одном из поединков вечера в октагон выйдет россиянка Дарья Железнякова. Ее соперницей станет Айлин Перез.