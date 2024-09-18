Американцы столкнули лбами MMA и бокс. Но в итоге проиграли все

Упрямство организаторов лишило UFC 306 и турнир с Канело рекордных показателей.

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На минувших выходных мир единоборств с восторгом наблюдал за двумя параллельными грандиозными событиями. UFC 306 и вечер профессионального бокса не захотели разминуться по времени. Поэтому им пришлось конкурировать между собой. Естественно, уйти от сравнений не получилось. Более того, промоутеры, будто показательно, решили устроить соревнование. Они бились за аудиторию, просмотры, прибыль. И результаты получились довольно однозначными, поскольку равной борьбы не получилось.

Сравнивать турниры можно по нескольким показателям. Но начинать, безусловно, нужно с общего впечатления от самих поединков. И тут, на удивление, получилось довольно близко. Сначала казалось, что UFC 306 разобьёт соперника в пух и прах. Особенно на это намекали фантастические прелимы. Однако впечатление уравнялось после главных боёв. В лучшей лиге из мира смешанных единоборств они особой яркостью не отличились. Напротив, многим показалось, что всё слишком скучно и затянуто. А вот у боксёров всё было в полном порядке с накалом страстей и интригой соглавного противостояния. Да и Канело не подвёл, показав высочайший уровень. Пусть и на фоне довольно слабого соперника, но Сауль Альварес смог притянуть к себе большое внимание.

Следующий важный момент – место проведения турнира. Тут, безусловно, круче турнир от Даны Уайта. Он вложил $ 20 млн для того, чтобы провести событие в мегасовременной «Сфере». И это совершенно точно окупило себя. У боксёров были стандартное оформление арены, стандартные выходы, особой необычности в этом всём никто не увидел. В то же время «Сфера» отрабатывала на максимум, причём и задолго до турнира, и во время него. А задумка с роликами на огромных экранах по ходу главного карда – одна из фишек, которую хочется видеть чаще. Конечно, свои минусы у места проведения всё-таки были. Вместимость «Сферы» – 18 600 зрительских мест, которые были распроданы полностью. Но «Ти-Мобайл Арена» смогла выиграть в этом компоненте. Организаторы сообщили, что был аншлаг и присутствовало более 21 000 зрителей. При этом билеты были дороже именно в «Сфере». Прошедший UFC 306 стал самым кассовым турниром в истории по количеству выручки с продажи билетов. Организация заработала $ 22 млн.

Но главное, чем может гордиться Дана Уайт – количество платных трансляций. Тут у UFC 306 невероятные цифры. Президент промоушена сообщил, что в совокупности с продажей билетов прибыль от PPV побила все рекорды лиги. Стоит напомнить, что у Канело даже в поединке с Джермеллом Чарло количество реализованных платных трансляций не достигло и отметки в 700 000. Пока официальные показатели боя с Берлангой не опубликованы. Но есть уверенность, что превзойти ту статистику не получилось. На этом фоне рекордный UFC, что вновь отправляет очко в копилку смешанных единоборств.

Общее впечатление от каждого из турниров – очень высокое. Но если всё-таки проводить между ними сравнение, безусловная победа за UFC 306. Организация провела турнир высочайшего уровня, который, пожалуй, может претендовать на звание лучшего в истории. Поэтому боксёрскому событию было очень сложно с ним тягаться. Однако всё-таки стоит отметить, что ивент с Канело и Берлангой достойно конкурировал и был близок к тому, чтобы подпортить праздник Даны Уайта. При этом можно констатировать, что упрямство организаторов лишило турниров ряда рекордных показателей. Статистически события могли быть намного выше.