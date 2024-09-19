Хабиб обратился к футболистам махачкалинского «Динамо»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к футболистам махачкалинского «Динамо», которое в среду сыграло с московским «Динамо» в FONBET Кубке России.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

Нурмагомедов и действующий чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» с московским «Динамо» в рамках Кубка России по футболу. Встреча группы A Пути РПЛ прошла в среду в Каспийске. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти махачкалинцы уступили — 3:5.

— Я за вас болею, смотрю, мы всей командой следим. Хочу, чтобы наш дагестанский футбол в России был на высшем уровне. Чтобы когда мы выезжали к «Зениту» или «Спартаку», они знали, что приезжает команда, которая будет биться до конца. Для этого нужен командный дух. Удачи вам, ребята, — сказал Нурмагомедов игрокам команды в раздевалке в видеоролике, опубликованном пресс‑службой махачкалинцев в Telegram‑канале.

После 8 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» набрало 9 очков и занимает 9‑е место в таблице.