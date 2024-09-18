Махачев сразится с Касинтурой в серии буллиталити

В перерыве сегодняшнего матча Кубка России по футболу между ФК «Динамо» (Махачкала) и «Динамо» (Москва) состоится уникальное событие.

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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и полузащитник ФК «Динамо» (Махачкала), ангольский футболист Эгаш Касинтура проведут серию буллиталити. В судить это состязание будет непобедимый экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб завершил свою профессиональную карьеру бойца ММА. Его последний поединок состоялся в октябре 2020 на турнире UFC 254, где он одержал победу удушающим приемом во втором раунде над американцем Джастином Гэтжи.

Махачев является действующим чемпионом. В июне этого года на турнире UFC 302 он успешно защитил свой титул, победив Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде.