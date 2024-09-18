Махачев назвал фаворита в бою Умара Нурмагомедова с Двалишвили

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил «Матч ТВ», что считает соотечественника Умара Нурмагомедова фаворитом в потенциальном поединке против грузина Мераба Двалишвили.

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Двалишвили 14 сентября завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 306. Вероятно, следующим соперником грузина будет занимающий второе место в рейтинге дивизиона Нурмагомедов.

— Этот бой не будет легким для Умара, ведь чемпиона UFC тяжело победить в любом поединке. Думаю, что Умар будет фаворитом, он умеет бороться и у него лучше удар. Будет хороший бой, — сказал Махачев «Матч ТВ».

Двалишвили за карьеру в MMA одержал 18 побед и потерпел четыре поражения, на счету Нурмагомедова 18 побед в 18 боях.