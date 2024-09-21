Деметриус Джонсон объяснил, как Двалишвили может победить Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон высказался насчёт потенциального титульного поединка между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

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«Бой между Мерабом и Умаром будет интересным. Как мне кажется, решающим фактором в этом противостоянии станет выносливость. Мы все в курсе, что Мераб не будет сбавлять темп. Он будет пахать в октагоне. У Нурмагомедова, в свою очередь, есть хайкики, у него довольно длинные руки. К тому же Умар крупный и умеет бороться. Однако у него в какой-то степени отсутствует трудовая этика, как у Мераба. Я имею в виду, что у него нет такого настроя: «Я собираюсь тебя размазать». Такой же менталитет был и у Хабиба. А у Мераба есть ген медведя — его цель добраться до соперника, чего он и добивается. В это же время Умар действует более стратегически», — приводит слова Деметриуса портал MMAJunkie.