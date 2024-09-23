Имавов и Железнякова в UFC, бой Шумкова за пояс. Главные поединки недели

В программе есть и титульники в боксе.

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На прошлой неделе всё медиапространство заполнили собой Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. В ближайшие семь дней не ожидаются выступления звёзд такого масштаба, но всё равно есть на что посмотреть. Это и бой за пояс IBA с участием талантливого Всеволода Шумкова, и полноценный титульник в профессиональном боксе. А ещё возвращается UFC — турнир пройдёт в Париже, и там выступят Нассурдин Имавов и Дарья Железнякова. Представляем главные бои предстоящей недели в традиционной подборке.

В ночь с 27 на 28 сентября. Алисия Баумгарднер — Дельфин Персон

В ночь на 28 сентября в Фейетвилле (США) одна из главных звёзд женского бокса Алисия Баумгарднер будет защищать титулы IBO и WBC во втором полулёгком весе. Чемпионка встретится со сверхопытной Дельфин Персон, у которой за плечами уже 50 профессиональных поединков. Разумеется, Баумгарднер здесь явный фаворит, она вышла на серию из девяти побед и вряд ли собирается её прервать на 39-летней претендентке.

28 сентября. Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени

UFC традиционно осенью проводит турниры во Франции. В промоушене уже немало ярких бойцов, представляющих эту страну. И если обычно такие турниры возглавлял тяжеловес Сириль Ган, то теперь этой чести удостоен Бенуа Сен-Дени. В начале года экс-спецназовец получил прекрасный шанс ворваться в топ-5 лёгкого веса, встретившись с Дастином Порье, но опытный американец нокаутировал Бенуа. Теперь есть шанс отыграться и заодно немного подняться в рейтинге. В соперниках у Сен-Дени опытный Ренато Мойкано, вышедший на серию из трёх побед. Здесь есть все шансы увидеть яркий бой.

28 сентября. Нассурдин Имавов — Брендан Аллен

В соглавном событии парижского турнира UFC выступит уроженец Дагестана, представляющий Францию, Нассурдин Имавов по прозвищу Русский снайпер. Совсем недавно, в начале июня, Имавов победил техническим нокаутом Джареда Каннонье и ворвался в топ-5 среднего веса. До титульника осталось совсем немного, но сначала надо отстоять позицию в поединке с мастером сабмишенов Бренданом Алленом. У него внушительная серия из семи побед, и он горит желанием ворваться в пятёрку сильнейших. Возможно, победитель этого боя следом получит претендентский поединок.

28 сентября. Дарья Железнякова — Айлин Перес

Ещё один интересный поединок для российских болельщиков на турнире UFC. Дарья Железнякова проведет второй бой под эгидой промоушена. В марте россиянина дебютировала в UFC с очень тяжёлого поединка с Монтсеррат Рендон, победив решением судей. Сейчас у Железняковой даже более тяжёлый вызов в лице аргентинки Айлин Перес. Эта девушка не просто прославилась тверком в октагоне, но ещё и соорудила серию из трёх побед, ворвавшись в топ-15. Так что для Дарьи это также и шанс оказаться в рейтингах.

28 сентября. Всеволод Шумков — Миразизбек Мирзахалилов

28 сентября в Баку пройдёт очередной боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Главным событием вечера станет поединок за пояс IBA в весовой категории до 57 кг между чемпионом Европы — 2024 Всеволодом Шумковым и представителем Узбекистана Миразизбеком Мирзахалиловым. Оба боксёра не проигрывали на профессиональном ринге, но вполне возможно, что одному из них придётся расстаться с «ноликом» в графе поражений. Это 10-раундовый бой.

28 сентября. Габил Мамедов — Нуртас Ажбенов

На том же турнире «Ночь чемпионов IBA» выступит ещё один российский боксёр, чемпион Европы и пятикратный чемпион России Габил Мамедов. Россиянин не первый раз выступает на турнирах, проводящихся под эгидой IBA. На этот раз его соперником станет очень опытный боксёр из Казахстана Нуртас Ажбенов с рекордом 13-1. К слову, единственное поражение ему также нанёс россиянин — Иса Чаниев. Мамедов в шестираундовом поединке может повторить успех соотечественника.

В ночь с 28 на 29 сентября. Ноэль Микаэлян — Райан Розицки

В ночь на 29 сентября в Майами состоится большой боксёрский вечер, который украсит титульный поединок в первом тяжёлом весе. Чемпион WBC Ноэль Микаэлян встретится с обязательным претендентом Райаном Розицки. Армянский боксёр завоевал пояс в ноябре прошлого года в бою с Илунгой Макабу, а уже в начале лета должен был встретиться с Розицки, но тогда бой пришлось перенести из-за травмы Микаэляна. Теперь поединку ничего не угрожает, и Ноэль попытается оформить первую защиту титула и заодно прервать серию из семи побед Розицки.