Дюбуа нокаутировал Джошуа в бою за титул чемпиона мира по боксу

Британец Даниэль Дюбуа нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 27-летний Дюбуа несколько раз отправлял Джошуа в нокдаун. В пятом раунде он провел успешную контратаку и нокаутировал соперника. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира по версии IBF.

Дюбуа одержал 22-ю победу (21-ю нокаутом) в карьере при двух поражениях. 34-летний Джошуа считался фаворитом, но проиграл четвертый раз на профессиональном ринге, в его активе 28 побед (25 нокаутом).

Предыдущий бой Джошуа состоялся в марте 2024 года, его соперником стал бывший чемпион UFC Фрэнсиса Нганну. Британец нокаутировал Нганну во втором раунде.