Умар Нурмагомедов рассказал о давлении со стороны общественности из-за фамилии

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов рассказал о давлении, с которым ему приходится сталкиваться из-за своей фамилии и того, что является братом Хабиба Нурмагомедова.

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«Хабиб бы всех растерзал. Люди видят, что парень по фамилии Нурмагомедов будет драться, поэтому думают, что будет такой же поединок. Когда мы побеждаем, то они говорят: «А, он выступил, как обычный боец. Он просто победил», — приводит слова Умара портал The Sports Rush.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.