Боксер Кузьмин успешно дебютировал на голых кулаках

Боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) успешно дебютировал в поединках на голых кулаках. В пятницу, 20 сентября, в Москве россиянин уже в первом раунде нокаутировал американского боксёра Деандре Севейджа (6-0, КО 6) в главном событии шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Кулачные бои. Россия VS США».

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«Это драйвово, тут другие ощущения, - поделился Сергей Кузьмин своими ощущениями. - Это не как в боксе. Тут всё ускоренно, тут некогда раскачиваться – нужно сразу включаться и действовать. Первый удар у меня был не таким сильным, а второй уже приличный. Честно говоря, не успел вникнуть в эту дисциплину. Хочу еще. Причем хоть завтра»

И для Кузьмина, и для Севейджа этот поединок стал дебютным на голых кулаках. Американец известен российскому зрителю по выставочному поединку в марте 2024 года в Белгородской области с Дмитрием Кудряшовым, который завершился досрочной победой россиянина.